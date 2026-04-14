Aprehenden a un joven con pedido de captura activa por robo

Personal del Grupo Táctico Motorizado (GTM) aprehendió a un joven de 21 años que registraba un pedido de captura activa por un hecho de robo.

El procedimiento se llevó a cabo en la intersección de las calles Alvarado y Javier Rivero, donde los efectivos identificaron al sujeto y constataron que era requerido por la Justicia desde el año 2025, a solicitud de la UFI del Joven del Departamento Judicial San Nicolás.

Tras su aprehensión, la fiscalía interviniente dispuso la notificación de la causa y, posteriormente, su libertad, conforme a las actuaciones correspondientes.