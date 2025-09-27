Tres detenidos en distintos operativos policiales: contravención, captura activa y resistencia a la autoridad

Durante distintos procedimientos realizados por personal de la Estación de Policía Comunal San Pedro, se registraron tres detenciones por contravención, captura activa y resistencia a la autoridad.

Aprehendidos por contravención: En horas de la tarde de ayer, durante recorridas preventivas, dos hombres de 27 y 30 años fueron aprehendidos en la intersección de calles Hermano Indio y Bozzano tras generar disturbios y molestias a los vecinos. Fueron trasladados a la dependencia policial, donde se les labraron actuaciones contravencionales por infracción a la Ley 8031/73, quedando a disposición del Juzgado de Paz Letrado San Pedro.

Captura activa: En la zona de calle Lucio Mansilla al 3000, personal policial interceptó a un hombre de 38 años oriundo de Tandil, que registraba una captura activa desde el 27/02/2025 por “Averiguación de Paradero”, solicitada por el Juzgado de Familia N° 2 de Tandil. La rápida actuación policial permitió dar cumplimiento al requerimiento judicial.

Aprehendido por resistencia a la autoridad: Tras una alerta de hecho delictual en la intersección de calles Saavedra y Bottaro, se aprehendió a un hombre de 37 años que se tornó hostil contra los efectivos, entorpeciendo la labor policial e intentando agredirlos. Durante la actuación se le secuestró una cuchilla que ocultaba entre sus prendas. El personal policial resultó ileso. Interviene la Fiscalía UFI N.º 11, que ordenó su imputación por resistencia a la autoridad y su alojamiento a disposición de la justicia.