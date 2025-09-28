Dos motociclistas con lesiones tras choque en Boulevard Moreno y Miguel Porta

En la tarde-noche de ayer, personal policial acudió a un llamado de emergencia al 911 que alertaba sobre un accidente de tránsito en la intersección de avenida Boulevard Moreno y Miguel Porta, en San Pedro.

Por causas que aún se tratan de establecer, una motocicleta Motomel 150 cc, conducida por un joven de 21 años, colisionó con una Mondial 110 cc guiada por una mujer de 48 años.

A raíz del impacto, ambos conductores fueron asistidos por personal del SAME 107 y trasladados a la guardia del Hospital Subzonal, donde se constató que presentaban lesiones leves.

Interviene en la causa la Fiscalía local.