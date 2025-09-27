Clima: tras las lluvias, se prevé una mejora en el clima

Durante la mañana de este sábado, el sistema frontal frío avanza a gran velocidad sobre la porción central del territorio nacional. Esto provocó lluvias, chaparrones y tormentas aisladas. También hay alertas vigentes por vientos fuertes.

Según la información proporcionada por el INTA San Pedro, cayeron durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, entre 20 y 24 mm dependiendo de la zona del partido, pero manteniendo números más elevados en la zona urbana de la ciudad.

El sistema frontal frío se desplaza rápidamente por la región central y generó lluvias, chaparrones y vientos intensos. Se prevé una mejora progresiva en el centro del país durante la jornada.