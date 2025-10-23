Tres aprehendidos en distintos operativos policiales por amenazas, disturbios y portación de arma blanca

Durante las últimas horas, personal policial intervino en tres hechos distintos que derivaron en la aprehensión de hombres por amenazas, disturbios y portación de arma blanca.

En el primero de los casos, ocurrido en Güemes y Sargento Selada, un hombre de 37 años fue aprehendido por amenazar de muerte a otro de 42 años en plena vía pública, en el marco de un conflicto vecinal.

En el mismo lugar, efectivos policiales detuvieron también a un hombre de 42 años que causaba disturbios y alteraba el orden, siendo trasladado a la dependencia y puesto a disposición del Juzgado de Paz de San Pedro.

Por otra parte, en Boulevard Moreno y Cruz Roja, un joven de 18 años fue aprehendido mientras portaba un arma blanca, la cual fue secuestrada en el lugar. En este hecho interviene igualmente el Juzgado de Paz local, bajo la infracción a la Ley 8031/73, artículo 42.