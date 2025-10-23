Confirman el cierre del supermercado VEA que deja unos 30 empleados sin trabajo

La empresa del grupo Cencosud anunció el cierre definitivo de su sucursal local a fin de mes, lo que acarreará la pérdida de empleo para aproximadamente 30 trabajadores. Desde comienzos de mes se habían incrementado los rumores de cierre, cuando comenzaron a observarse góndolas vacías y se confirmó que no se renovaría el contrato de alquiler por su alto costo, a lo que se sumó la caída del consumo. La firma informó que abonará las indemnizaciones de forma inmediata.

Este cierre se enmarca en una reestructuración nacional del grupo empresarial chileno, que en las últimas semanas cerró varias sucursales de sus marcas VEA, Easy y Blanstein en diferentes provincias del país, dejando sin trabajo a más de un centenar de empleados. Entre los motivos se destacan los altos costos operativos, la baja en las ventas y la búsqueda de optimizar su red comercial.