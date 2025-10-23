Controles vehiculares: retuvieron 20 motos por distintas infracciones

La Dirección de Tránsito realizó un amplio operativo de control en distintos puntos de la ciudad, donde se verificó documentación y medidas de seguridad en autos y motocicletas. Durante el procedimiento, se retuvieron unas 20 motos, algunas por infracciones graves como circular sin casco, sin papeles o con varios ocupantes.

Según se informó, diez rodados fueron regularizados en el momento tras la presentación de la documentación correspondiente, mientras que los restantes quedaron retenidos a disposición de las autoridades para continuar con las actuaciones pertinentes.