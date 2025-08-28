Trasladaron a Martín Diego González a La Plata tras un grave accidente

En la tarde del lunes, Martín Diego González resultó gravemente herido en un accidente ocurrido en la esquina de Tres de Febrero y Don Segundo Sombra. Desde el área de Salud confirmaron que el paciente presentaba un cuadro de shock medular acompañado de descompensación hemodinámica.

Ante la complejidad del caso, se dispuso su inmediata derivación a un centro de mayor nivel. Pasadas las 21 horas, González fue trasladado desde el Hospital de San Pedro hacia el Hospital San Martín de La Plata en una ambulancia equipada para emergencias críticas.

El paciente ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva del nosocomio platense, donde quedó bajo la atención del equipo médico encabezado por el Dr. Pederzoli. Su estado continúa siendo de suma gravedad.