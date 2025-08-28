Alerta por la tormenta de Santa Rosa y una nueva ciclogénesis

El resto de la semana transcurre soleada y con ambiente primaveral sobre todo el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), en la previa a lo que será este desmejoramiento marcado de las condiciones que va a producirse el próximo fin de semana.

Lo que inicialmente en los pronósticos indicaba un sábado pasado por agua haciendo honor al santoral, hoy las últimas actualizaciones (ente varias ellas, la de nuestro modelo de confianza ECMWF) muestran que las precipitaciones podrían llegar recién en la noche, o tal vez incluso pasada la medianoche.

Para el sábado la actividad de lluvias y tormentas habrá comenzado a afectar seguramente el centro-oeste de Argentina (ya se emitieron los primeros alertas oficiales al respecto para este día), pero en la Ciudad de Buenos Aires y los alrededores, podría quedar solamente en un cielo mayormente cubierto con vientos intensificándose del sector este y temperaturas todavía templadas.

La probabilidad entonces de lluvias y algunas tormentas se mantiene actualmente baja para recién la noche del sábado 30 en Buenos Aires, pero la sensación de desmejoramiento del tiempo será muy evidente en el ambiente para ese entonces.

Ciclogénesis con lluvias, tormentas y fuertes vientos este domingo 31 en el AMBA

El domingo 31 la probabilidad de lluvias y tormentas sí definitivamente se incrementará en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Se espera una jornada de cielo cubierto con lluvias y tormentas aisladas, sin descartar algunas mejoras temporarias.

El probable retraso en el inicio de este evento, implica también que la actividad de precipitaciones podría continuar hasta mediados del lunes 1, según varias de las últimas actualizaciones de pronóstico.

Y cómo indicábamos al comienzo, actualmente las distintas simulaciones de los principales modelos de pronóstico en sus versiones “ensambles” (pronósticos probabilísticos), estiman precipitaciones totales del evento de 25 a 50 mm en la zona del AMBA. Nada despreciable para cerrar este mes tan lluvioso, pero sí cantidades menores a lo que sugerían varios pronósticos de días pasados.

En cuanto a los vientos que acompañarán esta situación de mal tiempo, se mantiene la idea de probables intensidades regulares del sudeste rotando al noreste y luego al noroeste entre domingo y lunes, con probables ráfagas superiores a 50 km/h.