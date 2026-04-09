Trasladan a un joven con herramientas de dudosa procedencia en la zona del Bajo Cementerio

En la tarde de ayer, personal del grupo motorizado de la EPC San Pedro llevó adelante un procedimiento en la zona del Bajo Cementerio, donde procedió al traslado de un joven de 19 años de edad, conocido en el ámbito policial por contar con antecedentes de ingresos previos.

El sujeto fue sindicado como presunto autor de ilícitos contra la propiedad y, al momento de la identificación, tenía en su poder un set de herramientas cuya procedencia no pudo justificar. Por tal motivo, los elementos fueron secuestrados de manera preventiva, quedando a la espera de que se presente algún damnificado. Interviene la UFI N° 11, en el marco de actuaciones caratuladas como “Averiguación de Procedencia”.