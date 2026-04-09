Fue a radicar una denuncia y descubrieron que la moto era robada

Un llamativo episodio se registró en la tarde/noche de ayer, cuando un hombre se presentó en sede policial con intenciones de radicar una denuncia por una presunta estafa. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado al constatarse que la motocicleta que llevaba consigo, una 110 cc en estado desarmado, tenía un pedido de secuestro activo.

Según se informó, el rodado había sido denunciado como robado en la provincia de Santa Fe durante el mes de febrero de este año. Ante esta situación, y tras la consulta con la fiscalía en turno, se procedió a notificar al sujeto de la formación de una causa por encubrimiento, quedando a disposición de la UFI N° 11, que lo convocará en las próximas horas para que brinde su descargo.