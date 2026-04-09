Choque en pleno centro: una moto y un auto protagonizaron un accidente

Este jueves por la mañana, poco antes de las 9, se produjo un siniestro vial en la intersección de Salta y San Martín, donde colisionaron una motocicleta 110 cc y un automóvil Jeep de color blanco. Las causas del impacto aún no fueron determinadas y son motivo de investigación.

A raíz del hecho, personal del SAME asistió al conductor del rodado menor, quien presentaba lesiones leves. Tras ser evaluado en el lugar, el motociclista optó por no ser trasladado al hospital, permaneciendo en la escena.