Tras un fin de semana frío, el inicio de semana traerá un repunte primaveral

El rasgo distintivo de este fin de semana será la combinación de estabilidad atmosférica con viento intenso. El sábado, el ingreso de aire más frío desde el sur mantendrá el cielo despejado pero con ráfagas significativas. De acuerdo con lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, en otras provincias del país, especialmente en la Patagonia, se esperan ráfagas que podrían superar los 100 km/h, aunque en la zona norte de la provincia el viento no alcanzaría esos valores extremos, sí se hará sentir con fuerza.

La madrugada del domingo será la más fría de este período, con mínimas cercanas a los 4 °C en la Ciudad de Buenos Aires y aún más bajas en el conurbano. Estas condiciones marcarán un contraste con la estabilidad general y el sol que predominará durante todo el fin de semana.

Tanto sábado como domingo se esperan días soleados, lo que permitirá que las temperaturas máximas alcancen entre 16 y 18 °C, aportando un contraste entre mañanas frías y tardes templadas.

La última semana de agosto con condiciones primaverales

Con la rotación del viento al norte durante el domingo, comenzará un cambio en la circulación que se consolidará en los primeros días de la semana. El ingreso de aire más cálido, junto con la persistencia del cielo mayormente despejado, favorecerá un marcado ascenso de las temperaturas.

Desde el lunes y hasta el jueves por lo menos, se prevé un escenario con mañanas más templadas y tardes que superarán con facilidad los 20 °C, dejando atrás las mínimas invernales. Este repunte térmico será el rasgo más destacado en el cierre del mes de agosto.

El panorama previsto configura un anticipo primaveral, con jornadas soleadas y agradables que contrastarán con el frío del fin de semana. Esta variabilidad es típica de la transición estacional, pero en este caso, las condiciones favorecerán un comienzo de semana con un marcado tinte primaveral en la región metropolitana.