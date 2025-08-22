Encontraron en buen estado de salud a la adolescente buscada

La DDI San Pedro confirmó que Morena Cardozo, la adolescente de 14 años cuya desaparición había sido denunciada en la madrugada del viernes, fue hallada en buen estado de salud. La joven llegó por sus propios medios a la vivienda de una tía, donde fue ubicada por los investigadores.

Personal policial dispuso su traslado junto a su progenitora para realizar los exámenes médicos de rigor y, posteriormente, será formalmente entregada a su madre, siguiendo las directivas impartidas por la Fiscalía en turno. La aparición de la menor llevó tranquilidad a sus familiares, que habían solicitado colaboración de la comunidad para dar con su paradero.