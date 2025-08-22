Allanamientos por robos bajo la modalidad “mecheros” en San Pedro y Baradero

Durante el fin de semana se registraron hechos delictivos en comercios de indumentaria de San Pedro y Baradero, bajo la modalidad conocida como “mecheros”. Tras la denuncia, personal de la DDI inició la investigación, logrando identificar el vehículo utilizado por los delincuentes gracias al análisis de cámaras de seguridad municipales y privadas.

Los autores resultaron ser integrantes de una familia oriunda de Rosario, lo que permitió unificar las causas investigadas por las Fiscalías de ambas ciudades. Con estos elementos, el Juzgado de Garantías N.º 3 de San Nicolás autorizó un allanamiento en un domicilio de calle Eduardo Bulnes, en Rosario, operativo que fue llevado adelante por la PDI de Santa Fe, la Sub DDI y la EPC Baradero.

Si bien los principales sospechosos no se encontraban en el lugar, se identificó a otros dos jóvenes y se logró el secuestro de bolsas con tags de seguridad antihurto, prendas nuevas y otros elementos de interés para la causa. La investigación continúa para dar con los responsables.