Tras el robo una bicicleta, era ofrecida en redes sociales: la familia de la víctima pide ayuda para recuperarla

Una vecina denunció en redes sociales el robo de la bicicleta de su hijo durante la madrugada del sábado, en inmediaciones de calle Manuel Iglesias, a la altura del aserradero. Según relató, el hecho ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana, cuando el joven salió a trabajar y al regresar descubrió que le habían sustraído el rodado.

En redes sociales, la madre de la víctima pidió colaboración para dar con el responsable y recuperar la bicicleta. “Hola a todos, el sábado a las 05:30 aproximadamente le robaron la bici a mi hijo, en calle Manuel Iglesias altura del aserradero y este tal Kevin que aparece en la captura la está publicando. Cuando mi hijo le mandó por la bici, lo bloqueó. Pido que si saben algún dato me manden, él salió a trabajar y volvió caminando, por favor compartan”, expresó en su mensaje.