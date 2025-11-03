Secuestran dos vehículos con chasis adulterado en un comercio de autos usados de Gobernador Castro

En el marco de los operativos dispuestos por la superioridad policial bajo la Ley 13.081, personal de la Sub DDI San Pedro-Baradero llevó adelante una inspección en un comercio de venta de automotores usados ubicado sobre calle San Nicolás, en la localidad de Gobernador Castro.

Durante el procedimiento, los efectivos verificaron los vehículos exhibidos en el lugar y constataron que dos automóviles presentaban adulteraciones en la numeración de chasis: un Volkswagen Bora negro (dominio ENY-598) y un Chevrolet Lumina azul y gris (dominio TMN-190).

Ante esta situación, la UFI N°11 de San Pedro dispuso el secuestro de ambos rodados y la notificación del propietario del comercio en el marco del artículo 60 del Código Procesal Penal, por infracción al artículo 289 del Código Penal, además de cumplirse con los demás recaudos legales correspondientes.