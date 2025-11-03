Kasktoazo ganó la batalla de bandas en el ex Tiro Federal

El playón del castillo del ex Tiro Federal fue escenario de una intensa jornada musical que reunió a bandas de San Pedro y distintas localidades de la región en un encuentro con formato de batalla, que se extendió por casi 12 horas de música en vivo.

Según destacó la organización en un comunicado, “el evento, coordinado por De La Gorra Producciones, a cargo del músico y productor Ariel Arbat, contó con la participación de 16 grupos que aceptaron el desafío de esta propuesta”. Las presentaciones se desarrollaron en cuatro zonas, con dos temas por banda, y entre los participantes estuvieron Barbalion, Calurice, Lo Sideral, Varial, Modo Noche, Dr. Calina, Resistir, Alquimia, Prisma, Mondo N Gato, Anastacia, La Vieja Gambeta, Drenar, Tu Hermana, Kasktoazo y Bangger.

El jurado, integrado por Sebastián Díaz Ramos, Matías Padilla y dos jóvenes invitadas, seleccionó a los finalistas Anastacia, de General Rodríguez, y Kasktoazo, de Escobar. En la definición, cada banda presentó tres temas inéditos y, al filo de la medianoche, Kasktoazo fue consagrada ganadora del premio de $500.000.

La jornada incluyó además la presentación especial de la banda sampedrina King Bee, invitada por San Pedro Rock Radio, que transmitió el festival y forma parte de la cadena Cosquín Rock. El grupo fue elegido para representar a San Pedro en la selección nacional de bandas que buscarán un lugar en el Festival Cosquín Rock 2025 en el Valle de Punilla.

La producción resaltó el nivel técnico alcanzado y el apoyo de todos los que colaboraron en la realización del evento, especialmente a la Municipalidad de San Pedro, que auspició y cedió las instalaciones para hacerlo posible.