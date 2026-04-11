Sube la morosidad y crece el uso de tarjetas de crédito en medio de la caída del consumo

La morosidad de las familias argentinas volvió a aumentar y encendió señales de alerta en el sistema financiero, en un contexto donde cada vez más hogares dependen del crédito para cubrir gastos básicos. Al mismo tiempo, el consumo acumula una caída sostenida de diez meses consecutivos, lo que refleja el deterioro del poder adquisitivo.

Según un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, en febrero de 2026 el consumo cayó 9,5% interanual en términos reales. Sin embargo, se observa un cambio en los hábitos de pago: mientras las operaciones con dinero en cuenta bajaron 15,6%, las realizadas con tarjeta de crédito crecieron 1,2%, especialmente en rubros esenciales como alimentos, salud, combustible y servicios.

En ese segmento, el uso del crédito se profundizó aún más: las compras con tarjeta subieron 17,3% interanual, aumentando la participación del financiamiento en el consumo cotidiano. En paralelo, la morosidad en billeteras virtuales llegó al 29,9% en febrero, con un incremento de más de dos puntos en un mes, afectando con fuerza a entidades no bancarias.

Uno de los casos más notorios es el de Mercado Pago, donde la tasa de irregularidad trepó del 5,5% al 14,7% en un año, evidenciando el crecimiento del incumplimiento en plataformas de crédito digital. En conjunto, los datos muestran una mayor dependencia del financiamiento y un deterioro en la capacidad de pago de los hogares.