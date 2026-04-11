Aumentó el peaje de Zárate y ya rigen las nuevas tarifas

Ya rige el nuevo cuadro tarifario en los peajes de Zárate, Colonia Elía, Yeruá y Piedritas, sobre las rutas nacionales 12 y 14. La actualización alcanza a todas las categorías de vehículos y establece diferencias según la modalidad de pago.

En el caso de los vehículos livianos, la tarifa quedó en $1.913,86 con TelePASE y en $3.827,71 con pago manual electrónico. Para las categorías más altas, los valores llegan hasta $7.655,43 en modalidad automática y $15.310,86 en manual electrónico.

Según se informó oficialmente, la suba forma parte de la actualización trimestral de tarifas prevista para la Red Federal de Concesiones, con el objetivo de sostener la operación y mantenimiento de la infraestructura vial.