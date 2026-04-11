Operativo del Grupo Táctico Motorizado, tras comenzar sus tareas en la ciudad con aprehensión y secuestro de moto

Personal del GTM (Grupo Táctico Motorizado) llevó adelante en la jornada de ayer un procedimiento en la intersección de Mateo Sbert y Lavalle, donde procedió a la aprehensión de un joven de 20 años que portaba un elemento punzante.

En el marco del operativo, intervino el Juzgado de Paz local, que dispuso la notificación de la causa y posterior libertad del aprehendido. Asimismo, se procedió al secuestro de una motocicleta 150 cc color negra por falta de documentación, con intervención del Juzgado de Faltas.

Cabe destacar que este procedimiento se enmarca en las tareas del recientemente incorporado Grupo Táctico Motorizado, que comenzó a funcionar hace pocos días en la ciudad, reforzando las acciones de prevención y patrullaje dinámico en distintos puntos estratégicos del distrito.