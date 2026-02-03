Difunden en redes el robo de pertenencia en una vivienda en cercanías a la cancha del Club Mitre

Un robo a una vivienda fue denunciado en la madrugada de este martes en la zona de barrio Independencia, detrás de la cancha del Club Mitre, según publicó la propia víctima a través de sus redes sociales. El hecho habría ocurrido alrededor de las 3:47, cuando al menos dos personas ingresaron al domicilio y sustrajeron pertenencias.

A través de un mensaje difundido en Facebook, la damnificada solicitó la colaboración de la comunidad para recuperar documentación personal y de su hijo, identificados como Naiara Panozzo y Guido Be, además de la documentación de vehículos. También pidió que, en caso de ser encontrada, se devuelva una billetera de color celeste, marca Tropea, que podría haber sido descartada en las inmediaciones de la cancha de Mitre. Cualquier información puede ser aportada a las autoridades policiales.