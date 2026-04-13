Se normaliza la recolección de residuos tras acuerdo y levantamiento del paro

Luego de varios días de conflicto, el servicio de recolección de residuos comenzó a restablecerse en San Pedro tras una instancia de negociación en el Ministerio de Trabajo, donde se logró un entendimiento entre las partes involucradas. Desde el lunes al mediodía se inició la reanudación de las tareas, con la expectativa de recuperar progresivamente el cronograma habitual.

La medida de fuerza se había originado por demoras en el pago de salarios, situación que fue parcialmente destrabada tras el compromiso de un aporte económico para regularizar la deuda con los trabajadores. El conflicto se da en el marco de dificultades financieras vinculadas al servicio, cuyo costo mensual es elevado y viene generando tensiones en su sostenimiento.