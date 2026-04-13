Denuncian en redes un intento de robo de su camioneta

Una vecina de San Pedro, denunció en sus redes sociales un intento de robo de su camioneta y expresar su malestar por la situación de inseguridad.

En su publicación, , identificada como Juliana Pavón, relató que delincuentes intentaron sustraer el vehículo, aunque por motivos que desconoce no lograron llevárselo. Sin embargo, señaló que el hecho le dejó importantes daños materiales, lo que implica un alto costo de reparación. Además, manifestó su preocupación por el contexto actual al afirmar: “así estamos, San Pedro tierra de nadie, hoy me tocó a mí”.

