El Museo Paleontológico cumple 23 años de historia y trabajo científico

El Museo Paleontológico de San Pedro “Fray Manuel de Torres” celebra este nuevo aniversario destacando su trayectoria y el compromiso sostenido con la investigación, conservación y difusión del patrimonio. A 23 años de su apertura al público, la institución se consolida como un espacio clave para la ciencia y la educación en la región.

Desde el museo expresaron:

«Hoy se cumplen 23 años desde la apertura al público del Museo Paleontológico de San Pedro ‘Fray Manuel de Torres’. En estos años, el museo ha construido su trayectoria basada en tres pilares fundamentales: DESCUBRIR, PRESERVAR Y DIFUNDIR el patrimonio paleontológico del partido de San Pedro.

Descubrir, es una constante para sus creadores; el Grupo Conservacionista de Fósiles. Después de todos estos años, la búsqueda y el hallazgo de fósiles novedosos para aportar a la comunidad científica y al público que lo visita, continúa como el primer día.

Preservar ese patrimonio descubierto, que ya reúne más de 75 especies de animales fósiles, implica un esfuerzo diario de trabajo de campo y de laboratorio para poder llevar ese conocimiento a las vitrinas del museo y tenerlo a disposición de numerosos profesionales de la paleontología que valoran el trabajo del grupo del museo de San Pedro.

Difundir los resultados de toda esa interacción es una premisa que el Grupo Conservacionista trata de extender y promover por todos los medios de comunicación locales, nacionales e internacionales; publicaciones científicas y visitas educativas en general.»