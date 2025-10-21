El SMN alerta por tormentas severas y ráfagas de viento para el viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored confirmaron que un sistema de inestabilidad atmosférica provocará tormentas fuertes y severas con caída de granizo, ráfagas de viento y abundante caída de agua en Buenos Aires el próximo viernes 24 de octubre.

La primera tanda de lluvias llegará el miércoles 22, con algunos chaparrones dispersos sobre AMBA y CABA en horas de la tarde, bajando el termómetro de un “verano” adelantado.

Se viene un nuevo temporal el Buenos Aires: el informe del SMN

Segun el SMN, el próximo viernes 24 cambiarán radicalmente las condiciones meteorológicas en Buenos Aires: los días cálidos y soleados terminarán para darle lugar a un sistema de mal tiempo que derrumbará las temperaturas por el avance de un frente frío.

El temporal que se espera tendrá las siguientes características:

Tormentas fuertes y severas.

Abundante caída de agua en cortos períodos.

Actividad eléctrica.

Caída de granizo.

Ráfagas de viento intensas, que en algunas áreas podrían alcanzar o superar los 90 kilómetros.

Cuándo llueve sí o sí en Buenos Aires esta semana, según el SMN

Miércoles 22: lluvias y chaparrones dispersos en horas de la tarde, según confirmó el meteorólogo Matías Bertolotti.

lluvias y chaparrones dispersos en horas de la tarde, según confirmó el meteorólogo Viernes 24: temporal de lluvias, tormentas, viento y granizo que iniciará en horas de la madrugada y se extenderá durante todo el día.

A qué hora se desata el temporal previsto por el SMN para Buenos Aires

El pronóstico actualizado del SMN anticipa que el temporal de lluvias y tormentas severas con caída de granizo iniciará el viernes 24 de octubre en horas de la madrugada en Buenos Aires, extendiéndose durante todo el día.

Pronóstico extendido para Buenos Aires del SMN

Martes 21: mínima 18°C y máxima 28°C.

mínima 18°C y máxima 28°C. Miércoles 22: mínima 18°C y máxima 27°C.

mínima 18°C y máxima 27°C. Jueves 23: mínima 19°C y máxima 31°C. El día más caliente de la semana

Viernes 24: mínima 20°C y máxima 23°C. Temporal previsto.

