San Pedro: se impuso Libertad Avanza en San Pedro con amplia diferencia

La nómina de Libertad Avanza fue la más votada en las elecciones legislativas de este domingo en San Pedro, logrando una amplia ventaja sobre sus competidores. Según datos extraoficiales, la lista alcanzó más del 48% de los votos, mientras que Fuerza Patria quedó en segundo lugar con 32,8%, a la espera de la confirmación oficial por parte de la Junta Electoral.

El resultado amplió la diferencia respecto a la elección bonaerense del 7 de septiembre, donde el oficialismo había obtenido el 40,3%. En esta ocasión, el retroceso de fuerzas menores fue notorio: Nuevos Aires cayó del 11,5% al 1,3%, mientras que Propuesta Federal para el Cambio, liderada por Fernando Burlando, sorprendió al ubicarse tercera con el 3,9%. Más atrás quedaron el Frente de Izquierda (3,2%), Provincias Unidas (2,3%) y el resto de los espacios menores, todos por debajo del 2%.