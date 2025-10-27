Aprehendido por agredir a su ex pareja y violar una restricción de acercamiento

En la mañana de ayer, personal de la Estación de Policía Comunal San Pedro intervino en un domicilio de calle Dávila al 1100, tras un aviso del Centro de Monitoreo que alertó sobre un conflicto familiar.

En el lugar, los efectivos aprehendieron a un hombre de 40 años que se había presentado en la vivienda de su ex pareja, de 34, incumpliendo una medida cautelar de restricción de acercamiento dictada por el Juzgado de Garantías de San Nicolás. Además, el agresor dañó la puerta de ingreso y golpeó a la mujer, quien fue asistida en la Comisaría de la Mujer de San Pedro.

El detenido permanece alojado en la dependencia policial, a disposición de la UFI N°11 San Pedro, imputado por desobediencia, daño y lesiones leves.