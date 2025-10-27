La Justicia Federal dictó condenas de hasta 19 años por secuestros extorsivos a una banda que operaba en Rosario, Villa Ramallo y San Nicolás

Una organización criminal dedicada a secuestrar familiares de empresarios en Rosario, Villa Ramallo y San Nicolás fue condenada por la Justicia Federal, tras probarse su responsabilidad en una serie de secuestros extorsivos cometidos entre 2019 y 2020. Las penas más altas recayeron sobre Claudio Daniel Coto (63) y Néstor Adrián Santabaya (61), señalados como jefes ideológico y operativo de la banda, quienes recibieron 19 años y 6 meses y 17 años y 6 meses de prisión, respectivamente.

También fueron condenados Emiliano Mario Andrés Acuña (38) y el cerrajero Sebastián Ezequiel Pugliese (47) a 14 años de prisión, este último declarado reincidente. En tanto, el remisero Nicolás Adrián Santabaya (32) —hijo del jefe operativo— y Silvia Beatriz López (44), pareja de Pugliese, recibieron 5 años de prisión por su participación secundaria en la asociación ilícita.

Las penas coincidieron con lo solicitado por el fiscal general Federico Reynares Solari, quien encabezó la acusación junto a su equipo de la Unidad Fiscal Rosario. El tribunal consideró acreditado que el grupo actuaba de manera organizada, con roles definidos y violencia planificada, para obtener rescates millonarios de sus víctimas.