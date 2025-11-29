Hallaron a los hermanos buscados que se habían escapado del hospital en San Nicolás

La Policía y los organismos de protección lograron localizar hoy a los dos hermanos —de 12 y 10 años— que se habían retirado sin autorización del sector de Pediatría del Hospital Interzonal San Felipe, provocando una búsqueda masiva desde el viernes. Según fuentes oficiales, los menores fueron hallados en buen estado de salud en una vivienda de la calle Jauretche al 100.

Al momento del hallazgo, la intervención la llevaron a cabo efectivos de la DDI y de la Comisaría Primera, junto a representantes de protección de derechos de menores. Los chicos quedaron al resguardo de su tía mientras se evalúa su situación.

Contexto del hecho

Los hermanos, identificados como Agustín Lian Rodríguez (12) y Josué Salvio Nahuel Rodríguez (10), habían abandonado el hospital el viernes 28 de noviembre a las 14:00, mientras permanecían internados bajo tratamiento médico y con intervención de la oficina de protección de menores, Prodenya.

En el momento de la fuga, estaban bajo la custodia de su padre, un hombre de 35 años con discapacidad auditiva y del habla.

El hecho generó una inmediata movilización policial, con difusión del caso en redes y medios locales, y la activación del protocolo de búsqueda para menores extraviados.

Final feliz tras la angustia

Tras horas de búsqueda y seguimiento, los menores fueron encontrados hoy a salvo. Desde el entorno policial se informó que actualmente están bajo protección familiar, y el caso continuará con el acompañamiento de las autoridades de Niñez y Adolescencia.

La pronta localización de Agustín y Josué puso fin a una jornada de intensa preocupación de familiares y vecinos, y demostró la eficacia de la coordinación entre fuerzas policiales y organismos de protección social.