Aprehenden a un hombre con pedido de captura por violación de domicilio, daños y amenazas

En la tarde de ayer, personal policial intervino en calle Benefactora Sampedrina al 1900, donde procedió a la aprehensión de un hombre de 39 años que registraba un pedido de captura activo desde octubre de este año.

El requerimiento había sido emitido por el Juzgado Correccional de San Nicolás, en el marco de una causa por los delitos de violación de domicilio, daño y amenazas.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente.