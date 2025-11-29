El Museo de Casa Rosada solicitó el permiso de uso de la carta de Sarmiento hallada por el Museo Paleontológico de San Pedro

En estos días, desde la Dirección del Museo Casa Rosada se comunicaron con el Grupo Conservacionista de Fósiles, equipo del Museo Paleontológico de San Pedro, interesados en la carta de Domingo Faustino Sarmiento descubierta por el grupo sampedrino.

La Directora del Museo de Casa Rosada, Mg. Virginia González, tomó contacto con José Luis Aguilar, el Director del Museo Paleontológico, para proponerle que la misiva hallada se sume al repositorio digital denominado “Colecciones Sarmientinas”, que dicho museo impulsa en la página oficial de Presidencia de la Nación.

La propia Directora del Museo Casa Rosada expresó al equipo de San Pedro que “considero muy importante esta incorporación al repositorio, ya que se trata de una red de colecciones de todo el país vinculadas al accionar de este destacado presidente argentino desde la segunda mitad del siglo XIX y su influencia en la estructuración de la educación normal argentina”.

Recordemos que la carta en cuestión fue escrita por Domingo Faustino Sarmiento el 28 de noviembre de 1856 y está dirigida al Juez de Paz y Presidente de la Municipalidad de San Pedro, Don Tomás Obligado. En ella, Sarmiento informa al Juez sobre la duración y fechas en las que se deberán desarrollar las vacaciones de los estudiantes de las escuelas públicas de varones.

Asimismo, desde el museo gubernamental se planteó la posibilidad de llegar a San Pedro para realizar una entrevista con el equipo del museo local para grabar detalles del hallazgo, en los próximos días.

Desde el museo local se agradece a la institución oficial por el interés en difundir este material, ya que dicho accionar fortalece nuestros conocimientos sobre la historia nacional.