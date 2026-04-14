San Nicolás: Asaltaron a un gruero en Ruta 9 tras simular pedir ayuda en la banquina

Un trabajador de 42 años, empleado de una empresa de remolque con sede en Zárate, fue víctima de un robo calificado el domingo por la noche mientras circulaba por la Ruta Nacional 9, a la altura de San Nicolás de los Arroyos. El hecho se produjo cerca de las 23:00, cuando el hombre regresaba desde la ciudad de Rosario.

Según denunció, al llegar al kilómetro 231 observó a una pareja al costado de la autopista haciendo señas de auxilio y, unos metros más adelante, un automóvil Volkswagen Gol Power de color oscuro con las balizas encendidas. Al detener la grúa para asistirlos, tres delincuentes descendieron del vehículo, uno de ellos armado, con claras intenciones de robo.

Ante la situación, la víctima logró escapar corriendo y pedir ayuda a otros conductores. Minutos después, un camionero detuvo su marcha para asistirlo, momento en el que los cinco involucrados abordaron el vehículo y se dieron a la fuga.

Al regresar a la grúa, el damnificado constató el faltante de una billetera con documentación personal —incluidos DNI, licencia de conducir y tarjetas bancarias—, además de una tarjeta de combustible, un estuche con anteojos marca Ray-Ban, una campera y una suma cercana a los 450 mil pesos.

El caso es investigado por la Dirección Departamental de Investigaciones de San Nicolás, que trabaja para identificar a los autores del hecho.

Imagen Ilustrativa.