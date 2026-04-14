Preocupación entre comerciantes tras el hurto de un celular en plena zona céntrica

Un hecho de inseguridad generó preocupación entre comerciantes de San Pedro, luego de que un trabajador denunciara el robo de su teléfono celular el viernes por la noche en su local ubicado sobre la avenida Juan B. Justo, entre Pellegrini y Mitre. Según relató, un individuo ingresó al comercio y, aprovechando un descuido, tomó el dispositivo del mostrador y se retiró sin levantar sospechas.

La víctima señaló que el presunto autor sería conocido en la zona y habría protagonizado hechos similares. Tras lo ocurrido, radicó la denuncia y pidió difundir el caso para alertar a comerciantes y vecinos, especialmente en el perímetro comprendido por Salta, Juan B. Justo, Pellegrini y Mitre.