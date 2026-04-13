Delincuentes captados por cámaras tras robar herramientas de una vivienda

Un robo en una vivienda fue captado por cámaras de seguridad y generó preocupación entre vecinos, luego de que la damnificada difundiera las imágenes en redes sociales para intentar identificar a los responsables.

El hecho ocurrió el domingo entre las 6:15 y las 6:45, cuando un individuo saltó un tapial e ingresó a un galpón, de donde sustrajo herramientas y un compresor. Según relató la víctima, las grabaciones de un vecino también muestran la participación de otro sujeto que aguardaba en la vereda como apoyo. Además, señaló que el delincuente ingresó en dos oportunidades: primero para forzar la puerta y luego para llevarse los elementos.

En su publicación, la damnificada expresó su malestar por lo ocurrido y pidió a la comunidad no comprar objetos de procedencia dudosa, al considerar que esto favorece este tipo de delitos y afecta a los vecinos.