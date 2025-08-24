San Nicolás: allanaron la Unidad Penal Nº 3 por un caso de extorsión virtual

Un operativo encabezado por el Departamento de Cibercrimen del Ministerio Público Fiscal de Pergamino, junto con la Fiscalía Nº 3, permitió esclarecer un caso de extorsión virtual que tenía como autor a un interno de la Unidad Penal Nº 3 de San Nicolás. La investigación comenzó cuando un vecino denunció haber sido engañado por una falsa propuesta a través de Facebook y luego amenazado por WhatsApp por un supuesto policía que le exigió 300.000 pesos para no allanar su domicilio.

Tras las averiguaciones, se determinó que el responsable de la maniobra era un recluso oriundo de Pergamino, actualmente con prisión preventiva por un robo calificado cometido en 2024. Con orden judicial, se realizó un allanamiento dentro del penal, donde se secuestró el celular utilizado en las comunicaciones extorsivas, logrando desbaratar la maniobra delictiva.