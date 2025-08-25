Hallan a un hombre y una mujer muertos a balazos dentro de un auto en San Antonio de Areco

Un automóvil con dos personas fallecidas fue hallado en un camino rural de San Antonio de Areco, conocido como “Camino de la Yegua Muerta”. Se trata de un hombre y una mujer, aún sin identificar, que presentaban heridas de bala. El hallazgo generó fuerte impacto en la comunidad.

Efectivos de Policía Científica trabajan en el lugar realizando pericias y levantando pruebas para determinar lo ocurrido. El vehículo quedó bajo custodia policial mientras avanza la investigación, sin que por el momento se descarte ninguna hipótesis sobre el doble crimen.