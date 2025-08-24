Aprehendieron a un menor tras robar una bicicleta y un televisor

En la madrugada de hoy, personal del Grupo Táctico Operativo y de la Comisaría San Pedro logró la aprehensión de un joven de 16 años, en inmediaciones de calle Padre Santana al 1900, cuando intentaba darse a la fuga tras cometer un robo en una vivienda de calle Independencia al 1400.

El adolescente había sustraído una bicicleta marca Vairo rodado 26, tipo dama, color celeste, y un Smart TV, elementos que descartó en la vía pública durante la persecución. Los objetos fueron recuperados y restituidos a su propietaria, una mujer de 35 años. Interviene la Fiscalía del Joven de San Nicolás.