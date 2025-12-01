Este 1° de diciembre, cambió el horario de atención bancario

A partir de este lunes 1° de diciembre, los bancos cambiarán de horario de atención al público: será de 8:00 a 13:00hs.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires informó a través del Decreto N°2894/2025 publicado en el Boletín Oficial, un cambio en los horarios de atención al público de las entidades bancarias durante el periodo estival.

La medida regirá desde el lunes 1° de diciembre de 2025 y se extenderá hasta el 22 de marzo de 2026 en los municipios de la provincia.

El objetivo de la medida es mejorar la dinámica de atención en los meses de calor, facilitar el cumplimiento de trámites y acompañar el pedido del sector bancario.

La experiencia de años anteriores confirmó que el horario matutino reduce esperas y facilita el trabajo interno.

Según lo dispuesto, el personal bancario trabajara de lunes a viernes de 07:45 a 15:15hs, mientras que la atención al público será de 08:00 a 13:00hs.

El cambio alcanza a todas las entidades bancarias, tanto públicas como privadas.