Robo en Santa Lucía: detuvieron a otro delincuente que había robado un auto pra huir

Se trata de un sujeto detenido por el robo a un comercio en Santa Lucía. Tras la detención de los otros delincuentes, la policía, en la continuidad de las tareas para dar con el cuarto implicado, inició un operativo de búsqueda que culminó con un nuevo hecho delictivo. Vecinos alertaron que un sujeto había sustraído un automóvil Ford color bordó estacionado en la vía pública, en la intersección de Ayacucho y Maipú.

De inmediato se desplegó un amplio operativo cerrojo que permitió ubicar el vehículo. Durante la fuga, el ladrón perdió el control y terminó impactando contra una alcantarilla. En el lugar fue aprehendido un joven de 20 años, reconocido en el ámbito delictivo, y se procedió al secuestro del rodado, que luego fue restituido a su propietario.

La Fiscalía interviniente ordenó la notificación de la causa y el alojamiento del detenido en los calabozos, quedando a disposición de la Justicia.