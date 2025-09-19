Aprehendidos tras robar mercadería en un comercio de Santa Lucía

En la tarde-noche de ayer, personal del Destacamento Santa Lucía intervino luego de un llamado de emergencia que alertó sobre un robo en un comercio de la localidad. Tras un rápido operativo en la plaza San Martín, en la intersección de Sarmiento y San Martín, los efectivos lograron aprehender a tres jóvenes de 25, 22 y 20 años que intentaban darse a la fuga.

Momentos antes, junto a otro sujeto que permanece prófugo, habían sustraído de una despensa propiedad de una vecina de 60 años dos packs de cerveza y una pieza de bondiola de 800 gramos. Los elementos robados fueron recuperados en poder de los aprehendidos.

La Fiscalía local dispuso que los tres jóvenes fueran notificados de la causa por encubrimiento y alojados en los calabozos, a la espera de su remisión a sede judicial.