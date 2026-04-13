Robaron una moto a plena luz del día y el hecho quedó registrado en cámaras

Un robo de motocicleta ocurrido en horas del mediodía quedó registrado en cámaras de seguridad, lo que permitió visualizar el accionar del delincuente y generó amplia repercusión en redes sociales. el hecho ocurrió en inmediaciones de Mitre y Tucumán.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 13:30 horas, cuando la víctima dejó su rodado en su lugar de trabajo y, minutos después, fue sustraído. Un familiar, identificado como Jazmín Oggier, difundió el video en redes y expresó su indignación, asegurando que buscan identificar al autor del hecho. En la publicación, pidió colaboración a la comunidad para reconocer al sospechoso y recuperar el vehículo robado.