Coopser realizará un nuevo corte de luz programado por tareas técnicas en la red
La COOPSER informó que este martes 14 de abril se realizará un corte programado de energía eléctrica debido a trabajos de mantenimiento en una línea de baja tensión.
El servicio se verá interrumpido desde las 07:45 horas y tendrá una duración estimada de una hora. La zona afectada comprende el sector de Ituzaingó y Miguel Porta, entre Fray Cayetano Rodríguez y Saavedra. Se recomienda a los vecinos tomar las precauciones necesarias durante el lapso indicado.