Robaron una camioneta en Gobernador Castro y piden colaboración para encontrarla
Un hecho de robo se registró pasada la medianoche en Gobernador Castro, cuando delincuentes sustrajeron una camioneta que se encontraba en el interior de un galpón ubicado en el acceso a la localidad. El vehículo, propiedad de Abel Ullúa, fue llevado sin que hasta el momento se tengan precisiones sobre su paradero.
Las autoridades y el damnificado solicitan la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que pueda ayudar a dar con el rodado. Quienes dispongan de información pueden comunicarse al teléfono 3329 53-1078.