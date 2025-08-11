Accidente en Ruta 9: una familia impactó contra una columna de alumbrado en el acceso a Ramallo

Un siniestro vial ocurrió este viernes 8 de agosto en la Ruta Nacional N° 9, a la altura del kilómetro 204,5, en el acceso al puente Ramallo. Una camioneta Citroën Berlingo roja (patente DNT-836), conducida por un hombre de 37 años y acompañada por su pareja de 27 y su hijo de 2, todos oriundos del Partido de San Martín, perdió el control y colisionó contra la base de una columna de alumbrado ubicada en la banquina lateral derecha.

La mujer presentó dolores físicos y fue trasladada al hospital local, donde se constató que no sufrió lesiones de gravedad. Tanto el conductor como el menor resultaron ilesos. En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de Corredores Viales, quienes balizaron la zona para prevenir nuevos incidentes.

Radio Stylo 98.5 Ramallo