Detienen en San Pedro a un hombre con pedido de captura por hurto desde 2015 en Moreno

En la jornada de ayer, personal de la Comisaría local que realizaba tareas de prevención en la intersección de Mitre y Perón, identificó a un hombre de 30 años, oriundo de la localidad de Moreno, quien registraba un pedido de comparendo compulsivo activo por el delito de hurto.

La medida judicial, con fecha de alta del 04 de junio de 2015, fue emitida por el Juzgado de Garantías N°4 de Mar del Tuyú, perteneciente al Departamento Judicial de Dolores. El sujeto fue trasladado a la dependencia policial con el fin de regularizar su situación procesal.