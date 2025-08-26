Robaron un camión a un sampedrino en la Autopista del Oeste y solo apareció el acoplado con la carga

Un transportista sampedrino fue víctima de un robo en la madrugada de este martes, cuando delincuentes interceptaron su camión Volkswagen Constellation cargado con batatas de segunda calidad en la Autopista del Oeste, a la altura del peaje de Ituzaingó. El chofer fue reducido, encapuchado y trasladado en otro vehículo hasta la zona de Monte Grande, donde lo liberaron ileso alrededor de las 6 de la mañana, tras devolverle su celular y pertenencias.

Horas más tarde, el acoplado con la carga fue hallado en San Pedro, aunque el chasis del camión continúa desaparecido. La empresa Agrícola Marelli, propietaria del transporte, aguarda los avances de la investigación judicial para dar con los responsables del hecho.