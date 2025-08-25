Baradero: un hombre ingresó al Hospital con una herida de arma de fuego en el rostro

Un hombre de 47 años resultó herido de arma de fuego el pasado domingo por la mañana y fue trasladado en ambulancia desde su localidad hacia el Hospital Municipal, donde recibió las primeras atenciones de urgencia que lograron salvarle la vida. Tras ser intervenido en quirófano, permanecía internado en la unidad de terapia intensiva.

El paciente se encuentra compensado, aunque su estado aún reviste gravedad y requiere la evaluación de un cirujano maxilofacial para continuar con el tratamiento. Desde el hospital destacaron la importancia de la atención inmediata recibida, fundamental para preservar su vida, y recordaron que en la actualidad los casos vinculados a la salud mental representan un nuevo desafío dentro de la atención médica integral.