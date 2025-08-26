Accidente entre bicicleta y camioneta en San Pedro: una mujer y su hijo resultaron heridos

En la tarde de ayer, personal policial acudió a un llamado por un siniestro vial ocurrido en la intersección de calles Belgrano y Miguel Auli. Allí, una bicicleta de color amarillo, conducida por una mujer de 33 años que llevaba como acompañante a su hijo de 2 años, colisionó con una camioneta gris manejada por un hombre de 55 años.

Como consecuencia, la madre y el niño fueron trasladados por el servicio de emergencias 107 al Hospital local. La mujer sufrió lesiones leves, mientras que el pequeño presentó una fractura en la clavícula. La Fiscalía local interviene en la causa para determinar responsabilidades.