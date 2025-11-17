Robaron en un gimnasio tras romper el blindex de la entrada

Delincuentes provocaron daños en un gimnasio ubicado en Pellegrini al 2400, donde rompieron el blindex de la entrada para ingresar al local durante la noche. Una vez dentro, sustrajeron un parlante y escaparon rápidamente a bordo de una motocicleta.

El hecho fue advertido por vecinos que notaron los daños en la puerta. La policía trabaja en la recolección de cámaras de la zona para identificar a los responsables del robo.